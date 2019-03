Kosovo-Serbia: ex premier D'Alema, riconoscimento reciproco per porre fine a nazionalismi (3)

- D’Alema ha sottolineato che “siamo intervenuti per porre fine alla guerra” nei Balcani. “Fu una scelta da cui l’Italia è uscita più forte per riconoscimento dei nostri alleati”, ha osservato aggiungendo che la vicenda rimane “un esempio” di come sia possibile “in casi estremi” l’uso della forza per la difesa dei diritti umani. Ma il Kosovo fu anche una vicenda politica – ha ribadito: “Noi tenemmo aperta la nostra ambasciata a Belgrado, come unico paese, e non lo facemmo in disaccordo con gli Stati Uniti ma per tenere aperto un canale politico diplomatico con la Serbia”. A modo di vedere di D'Alema, il riconoscimento reciproco tra Kosovo e Serbia è oggi l'unica strada per porre fine ai conflitti balcanici e per andare avanti con il "complessivo avvicinamento" all’Europa sconfiggendo “i nazionalismi e le resistenze”. (Pav)