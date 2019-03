Balcani-Ue: ex ministro Esteri Bonino, Italia sia "portavoce" per istanze della regione

- All’epoca dell’intervento Nato nei Balcani vi era già la “chiara consapevolezza” di dover rimanere in Kosovo per molto tempo per garantire la ricostruzione. Lo ha detto l’ex ministro degli Esteri Emma Bonino, membro della commissione Politiche europee del Senato, nel suo intervento al convegno “Intervento umanitario della Nato in Kosovo: 20 anni dopo la guerra”, oggi presso Palazzo Giustiniani. La senatrice Bonino, nel suo intervento, ha ripercorso gli episodi che hanno preceduto l’intervento militare della Nato in Serbia il 24 marzo del 1999, citando in particolare il massacro di Srebrenica e il fatto che il governo italiano si impegnò con quello francese per la creazione del Tribunale penale per i crimini nell’ex Jugoslavia, che proprio in questi giorni ha condannato all’ergastolo l’ex leader dei serbo bosniaci Radovan Karadzic. “L’intervento militare non cadde improvvisamente dal cielo ma venne a seguito di dieci anni di eccidi di vario tipo” e dopo annosi tentativi diplomatici che però non furono in grado di impedire “il piano” per eliminare gli albanesi dal Kosovo. (segue) (Pav)