Balcani-Ue: ex ministro Esteri Bonino, Italia sia "portavoce" per istanze della regione (2)

- Secondo Bonino, all’epoca commissario europeo per gli Aiuti umanitari, vi era “la consapevolezza molto chiara che saremmo rimasti in Kosovo per molto tempo, non dal punto di vista militare, ma per la ricostruzione materiale e politica della regione”. Il politico italiano ha poi aggiunto che “in qualche misura ci siamo ancora”. “Oggi l’intera regione sta registrando qualche turbolenza”, ha detto Bonino citando le proteste di piazza a Belgrado e Tirana. “L’attenzione dell’Italia e dell’Europa verso l’altra sponda dell’Adriatico è essenziale non solo per loro ma anche per l’Europa stessa”, ha osservato Bonino secondo cui i Balcani rimangono “una priorità” e questo vale tanto di più per l’Italia che, per prossimità geografica, deve essere “portavoce di queste istanze a livello europeo”. (Pav)