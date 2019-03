Thailandia: ex premier Thaksin accusa giunta di ignorare le norme democratiche

- L’ex primo ministro della Thailandia in esilio, Thaksin Shinawatra, ha dichiarato che il ritorno del paese alla democrazia sarà in pericolo, se le elezioni generali tenute domenica 24 marzo culmineranno in un governo guidato dal partito pro-giunta Palang Pracharat. “Se Palang Pracharat formerà il nuovo governo, proverà tutto il possibile e tutti i modi per rimanere al potere più a lungo”, ha dichiarato Thaksin in una intervista concessa al quotidiano “Nikkei” da Hong Kong, nella giornata di ieri. “Intenteranno cause giudiziarie contro altri partiti e minacceranno, come hanno fatto sinora per rimanere al potere”, ha dichiarato l’ex premier. L’intervista segue la pubblicazione dei risultati provvisori delle elezioni generali, che attribuiscono al partito pro-giunta un risultato sufficiente a negoziare la formazione di un governo di coalizione. Palang Pracharat “dispone di vaste disponibilità di denaro, perché ha il sostegno delle elite di Bangkok”, ha affermato Thaksin. A suo dire, il partito ha anche beneficiato “di frodi elettorali, perché in diversi seggi ci sono stati più voti che elettori registrati”.Il partito pro-giunta Palang Pracharat è emerso come forza di primissimo piano nello scenario politico della Thailandia, all’indomani delle prime elezioni generali tenute in quel paese dopo il golpe incruento del 2014. La Commissione elettorale della Thailandia ha rimandato a venerdì la pubblicazione dei risultati ufficiali dell’elezione, in risposta ad accuse di brogli circolate dopo il voto; stando ai risultati provvisori, però, Palang Pracharat ha raccolto più consensi di quanto previsto dai sondaggi nelle scorse settimane. La formazione politica, fondata per garantire un nuovo mandato di primo ministro al capo della giunta, Prayuth Chan-ocha, non sembra aver ottenuto seggi a sufficienza per formare autonomamente un governo autonomo; il frammentario panorama politico thailandese, però, include diversi partiti minori cui la formazione pro-giunta potrà appoggiarsi per garantire la prosecuzione delle politiche del Consiglio nazionale per la pace e l’ordine (Ncpo, il nome ufficiale della giunta).I dati provvisori pubblicati dalla Commissione elettorale confermerebbero il partito Pheu Thai, vicino agli ex premier in esilio Thaksin e Yingluck Shinawatra, 138 dei 350 seggi della Camera bassa attribuiti sulla base di altrettante circoscrizioni uninominali. Palang Pracharat, invece, se ne sarebbe aggiudicati 96; altri 150 seggi, per un totale di 500, verranno assegnati invece sulla base di un sistema proporzionale, e potrebbero attribuire al partito pro-giunta altri 15 seggi. Ciò porterebbe il partito vicino al premier Prayuth Chan-ocha a un totale di 115 seggi. La legge elettorale approvata dall’Ncpo attribuisce a quest’ultima il potere di nomina dei 250 membri del Senato; dal momento che l’elezione del primo ministro avverrà tramite un voto a maggioranza semplice delle due camere riunite, le forze pro-giunta necessitano di appena 126 voti alla camera bassa per eleggere autonomamente il nuovo capo del governo.Anche se le elezioni di domenica avrebbero dovuto esibire il ritorno alla democrazia rappresentativa della Thailandia - seconda economia del Sud-est Asiatico – il voto pare preludere a una continuazione di fatto delle politiche della giunta. Sul piano politico, lo scenario profilato dalle elezioni pare preludere a una complessa fase di negoziato tra le formazioni che hanno trovato rappresentanza parlamentare. Partiti come l’emergente Future Forward, Bunjaithai e il ridimensionato Partito democratico, che disporranno di diverse decine di seggi nel nuovo parlamento, potrebbero divenire l’ago della bilancia per la formazione della prossima maggioranza. Palang Pracharat non faticherà a rieleggere il premier uscente Prayuth o ad assumere le redini del governo, ma avrà anche bisogno di una maggioranza dei seggi alla Camera bassa che detiene gran parte del potere legislativo: per ottenere tale maggioranza, il partito dovrà scendere a patti e formare una larga coalizione di governo.“Siamo pronti a lavorare con tutti i partiti che non creino problemi in grado di danneggiare il paese”, aveva dichiarato già alla vigilia del voto il leader di Palang Pracharat, Uttama Savanayana. Tale definizione, però, pare escludere le forze politiche più convintamente pro-democratiche: Pheu Thai e Future Forward, partito formato dal miliardario 40enne Thanathorn Juangroongruangkit, cui i risultati provvisori attribuiscono ben 81 seggi. Thanathorn rischia sino a cinque anni di reclusione per aver “caricato informazioni false” online: in un post su Facebook, lo scorso giugno, l’outsider aveva espresso l’intenzione di porre fine alla “dittatura” della giunta militare, e di ridurre l’influenza delle Forze armate sulla politica. Prima del voto, l’ex premier in esilio Thaksin aveva esortato Pheu Thai a perseguire un’alleanza con il nuovo partito, specie dopo lo scioglimento per via giudiziaria di un’altra formazione pro-Thaksin, Thai Raksa Chart, “colpevole” di aver avanzato la candidatura a premier della principessa Ubolratana, coinvolgendo la casa reale thailandese nella politica nazionale.Un altro partito che stando ai risultati provvisori ha ottenuto un buon risultato alle elezioni di domenica, conquistando 51 seggi parlamentari, è Bhumjaithai: una formazione politica dall’inusuale piattaforma liberal-progressista che potrebbe rivelarsi il vero ago della bilancia. Il Partito democratico, invece, è il principale sconfitto dell’elezione di domenica, con appena 52 seggi in tutto: prima del golpe del 2014 il Partito democratico era formazione di riferimenti della burocrazia e degli interessi consolidati del paese, che però si sono spostati in massa verso le formazioni politiche pro-giunta. Il leader del Partito democratico ed ex premier, Abhsit Vejjajiva, ha rassegnato le dimissioni domenica sera, appena è parso chiaro che il suo partito non avrebbe raggiunto la soglia di 100 seggi parlamentari.Il mondo economico thailandese guarda con preoccupazione allo scenario post elettorale: nei giorni scorsi, infatti, i partiti si sono contesi il voto degli indecisi promettendo consistenti aumenti salariali trasversali. Nelle ultime settimane le questioni economiche si sono imposte al centro della campagna elettorale, a causa della situazione di malessere che interessa soprattutto le aree rurali del paese. I tre principali partiti thailandesi - Pheu Thai, il Partito democratico e la formazione pro-giunta Palang Pracharath – stanno tentando di posizionarsi al meglio in vista dei negoziati di coalizione che scatteranno quasi certamente all’indomani del voto. Il partito pro-giunta, in particolare, ha promesso la scorsa settimana di aumentare del 30 per cento il salario minimo giornaliero, portandolo a quota 400-425 baht (12,60-13,40 dollari giornalieri). Tale prospettiva ha suscitato malumori tra le aziende nazionali ed estere operanti nel paese.Nei giorni scorsi il leader del partito Palang Pracharat ed ex ministro dell’Industria thailandese, Uttama Savanayana, ha dichiarato che se il partito riuscirà a portare le proprie ricette economiche al governo, punterà sulle tecnologie agricole, sul turismo e sullo sviluppo dell’ecosistema delle startup per conseguire una crescita economica del 6 per cento annuo: un tasso considerevolmente superiore rispetto a quelli conseguiti dalla Thailandia negli ultimi anni. Nella sua prima intervista alla stampa internazionale da leader del partito pro-giunta, pochi giorni prima del voto, Uttama ha dichiarato che l’obiettivo del Pprp è di conseguire un risultato elettorale sufficiente a garantire un secondo mandato di capo del governo al leader della giunta militare, Prayuth Chan-ocha; a tal fine, ha aggiunto Uttama, il partito è pronto a valutare alleanze politiche con qualunque formazione politica all’indomani del voto.L’ex ministro thailandese si è detto convinto che un governo guidato da Pprp sarebbe in grado di portare il paese ad una crescita sostenibile del Pil nell’ordine del 6 per cento annuo, nonostante la Thailandia sia crescita tra il 2 e il 4 per cento nell’arco dell’ultimo quinquennio. Uttama, noto per essere il braccio destro del vicepremier Somkid Jatusripitak in materia di politiche economiche, ha elencato i settori in grado di divenire motori della crescita nazionale, a cominciare dal turismo, che già oggi genera il 20 per cento del prodotto interno lordo thailandese. Uttama ha anche rivolto un messaggio all’elettorato rurale, tradizionalmente allineato alle forze pro-democratiche e pro-Thaksin. “Non possiamo negare che la Thailandia sia un paese agricolo”, ha detto l’ex ministro. “Siamo un paese ricco di agricoltura, ma ciò di cui abbiamo bisogno è riformare quel settore. Dobbiamo riformare l’economia nel suo complesso”. Il leader di partito ha sottolineato che la giunta ha già avviato tale processo, ad esempio promuovendo le industrie biochimica e bio-agricola. (Fim)