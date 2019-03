Serbia-Kosovo: Trump criticò operazione militare Nato nel 1999

- Nel 1999 Donald Trump riteneva che l'operazione militare condotta dalla Nato in Serbia avesse portato "devastazione e terrore" in Kosovo. Questo quanto emerso da un video ripreso dai media serbi solo in questi giorni. Trump si trovava ospite della trasmissione televisiva di Larry King poco dopo il bombardamento compiuto nel territorio dell'ex Jugoslavia dalle forze dell'Alleanza nel 1999. Nel corso dell'intervista, in cui menzionava anche di considerare l'ipotesi di correre un giorno per la Casa Bianca, Trump rispose alla domanda se avrebbe fatto in Kosovo allo stesso modo dell'allora presidente statunitense Bill Clinton. "Avrei fatto in modo un po' diverso e so che può suonare terribile, ma guardate che devastazione hanno provocato in Kosovo. Possiamo dire che abbiamo perso poche persone, ed è naturale perché avevamo aerei a 75 mila piedi che lanciavano bombe. Ma guardate che cosa abbiamo fatto a quella terra, a quella gente, e alle morti che abbiamo causato", disse Trump in quell'occasione secondo quanto rilancia oggi l'emittente serba "B92" richiamandosi ad un video consultabile su Youtube. (segue) (Seb)