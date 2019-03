Kosovo-Serbia: ambasciatore Usa Kosnett, assicurare giustizia a vittime crimini di guerra

- L'intervento militare della Nato nei Balcani, 20 anni fa, è avvenuto per evitare "una catastrofe umanitaria" in Kosovo: lo ha detto l'ambasciatore statunitense a Pristina Philip Kosnett, in occasione ieri dell'anniversario dell'inizio dei bombardamenti dell'Alleanza atlantica sulla capitale dell'ex Jugoslavia Belgrado. "Questo anniversario ci spinge a riflettere sul costo umano del conflitto, e sul dolore che così tante persone hanno subito fino ad oggi", ha dichiarato il diplomatico statunitense sollecitando i governi di Serbia e Kosovo a "rinnovare gli sforzi per assicurare giustizia alle vittime dei crimini di guerra". Secondo Kosnett, solo un confronto approfondito con il passato può permettere ai cittadini di Kosovo e Serbia di "costruire una società in cui tutte le comunità vivano insieme in pace e dignità". (segue) (Kop)