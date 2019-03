Serbia-Germania: premier serba Branbic riceve ministro Assia Puttrich

- La premier della Serbia Ana Brnabic ha ricevuto oggi a Belgrado il ministro per gli Affari europei dello Stato federato tedesco dell'Assia, Lucia Puttrich. Secondo una nota del governo serbo, al centro dell'incontro è stata la cooperazione fra la Serbia e lo Stato federato della Germania. La premier ha illustrato il processo di riforma in atto nel paese, in particolare nel campo dei diritti civili e nella lotta contro la corruzione. La Germania, ha aggiunto la Brnabic, è uno dei partner più importanti della Serbia sia sul piano politico che economico. Riguardo allo stato delle trattative fra Belgrado e Pristina, la premier ha dichiarato che la Serbia è pronta a proseguire il dialogo non appena saranno eliminati i dazi introdotti da Pristina sulle merci serbe e bosniache. Il ministro Puttrich ha ribadito il sostegno alla Serbia nel suo percorso europeo. (Seb)