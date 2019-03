Serbia: ex generale Lazarevic, difficile per veterani accettare collaborazione con Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È difficile per i veterani dell'Esercito serbo che hanno preso parte “al conflitto con la Nato nel 1999” accettare che la Serbia “stia attualmente collaborando” con l'Alleanza atlantica. Lo ha detto l’ex generale serbo Vladimir Lazarevic in un’intervista all’agenzia di stampa russa “Sputnik”. L’ex generale ha aggiunto che la cooperazione di Belgrado con la Nato è stata una "decisione politica". “È difficile accettare questo stato di cose in cui cooperare con coloro che ti hanno distrutto violentemente ieri nella stessa area militare (...) È difficile per me come persona, che ha protetto il paese dai criminali della Nato, accettare tale cooperazione. Sono consapevole del fatto che si tratta di una decisione politica e il paese sta cercando di preservare la sua neutralità militare e di interagire con l'Alleanza nel quadro del programma Partnership for Peace. Forse è utile per il paese e le persone, per me, come militare, è una situazione difficile", ha concluso Lazarevic. Il 2019 segna il ventesimo anniversario della operazione Allied Force, la campagna di attacchi aerei condotti dalla Nato per circa due mesi contro la Repubblica Federale di Jugoslavia dell'allora presidente Slobodan Milosevic. Lazarevic è stato comandante del Corpo della terza armata jugoslava e di quello di Pristina durante il conflitto. Lazarevic è stato condannato dal Tribunale internazionale per i crimini dell’ex Jugoslavia (Tpi) per i crimini di guerra commessi dalle truppe serbe in Kosovo tra il 1998-99.(Rum)