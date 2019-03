Balcani: presidente kosovaro Thaci, intervento Nato nel 1999 fermò pulizia etnica (2)

- Thaci ha quindi osservato che tutti i paesi dei Balcani hanno questioni aperte con i confini, mentre è cruciale che il Kosovo "rimanga un paese multietnico" e che le sue frontiere non vengano tracciate su "linee etniche". Il presidente kosovaro ha quindi auspicato di mantenere "un canale di dialogo aperto" con l'omologo serbo Aleksandar Vucic. "E' importante non rimanere ostaggio del passato", ha affermato Thaci in riferimento alle indagini che sta portando avanti il Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), assicurando comunque che "se sarò convocato risponderò" positivamente alla chiamata dei giudici dell'Aja. (Kop)