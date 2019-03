Tav: Meloni, Fratelli d'Italia parteciperà con bandiere tricolori a manifestazione a sostegno opera a Torino

- "Noi pensiamo che le manifestazioni siano utili se sono partecipate: ci saremo con le bandiere tricolore e non di partito, proprio perché il tema della Tav non è un tema di partito, è un tema di difesa dell'interesse nazionale. Mi piacerebbe che anche la Lega partecipasse con le bandiere tricolori". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, conferma che il suo partito parteciperà alla manifestazione pro Tav del 6 aprile in piazza Castello a Torino, organizzata dalle madamine: "La Tav non è un buco per arrivare a Lione, rabbrividisco quando sento un ministro delle Infrastrutture dire una cosa del genere – ha proseguito la Meloni davanti all'Unione Industriale a Torino - . La Torino-Lione è un pezzo di alta velocità che manca per essere collegati a tutta l'intermodalità europea, permette di stare dove saranno gli spostamenti delle merci nei prossimi decenni e non nel terzo mondo. Noi non abbiamo dubbi: vogliamo la Tav, vogliamo l'alta velocità fino a Palermo, vogliamo il ponte sullo stretto di Messina, vogliamo infrastrutture e investimenti in Italia". Sulla querelle tra Lega e Movimento 5 stelle, ha detto: "Chi ha ragione? Tutti e due e nessuno dei due - ha aggiunto la Meloni - giocano alla comunicazione e non si pongono il problema di una infrastruttura strategica che invece è fondamentale per la difesa dell'interesse nazionale italiano". (Rpi)