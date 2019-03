Thailandia: elezioni generali, proiezioni indicano buon risultato dei partiti pro-giunta

- Il partito pro-giunta militare Palang Pracharat avrebbe ottenuto un risultato migliore del previsto alle elezioni generali tenute in Thailandia ieri, per la prima volta dal golpe incruento del 2014. Le proiezioni diffuse nella tarda serata di ieri dall’emittente di Stato Mcot attribuiscono al partito Pheu Thai, vicino agli ex premier in esilio Thaksin e Yingluck Shinawatra, 146 dei 500 seggi della camera bassa thailandese; Palang Pracharat avrebbe quasi eguagliato la formazione pro-democratica, aggiudicandosi 141 seggi; seguono, secondo le proiezioni, il partito Future Forward (85 seggi), Bunjaithai (55 seggi) e il Partito democratico, con 36 seggi. Se le proiezioni si riveleranno accurate, le forze pro-giunta disporranno, assieme al Senato nominato da quest’ultima, dei voti necessari a riconfermare il premier Prayuth Chan-ocha e garantire la continuità di fatto del governo militare. L’elezione dei 500 seggi della Camera bassa avviene secondo un sistema misto: 350 setti vengono assegnati attraverso altrettanti seggi elettorali, mentre i rimanenti 150 sono distribuiti tra i partiti secondo un criterio di proporzionalità a livello nazionale.La scorsa settimana la leader e candidata premier del partito Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan, ha contestato la legge elettorale varata dal governo militare di quel paese. La giunta, nota ufficialmente come Consiglio nazionale per la pace e l’ordine (Ncpo), si è auto-attribuita, tramite la nuova Costituzione e la legge elettorale, il potere di nomina di tutti i 250 membri del Senato. Le rimostranze affidate da Sudarat al suo profilo Facebook sono solo l’ultimo esempio delle polemiche innescate alla vigilia del voto dalle dichiarazioni del vicepremier thailandese, Prawit Wongsuwan: il braccio destro di Prayuth, che supervisionerà la nomina dei 250 senatori, ha dichiarato che nella prossima legislatura il Senato sarà “controllabile” dalla giunta.Ciò riduce drasticamente l’importanza effettiva delle elezioni di domenica, che hanno visto i partiti contendersi i 500 seggi della Camera bassa. Dal momento che il premier verrà eletto a maggioranza semplice tramite un voto congiunto di deputati e senatori, alle forze pro-giunta basterà aggiudicarsi 126 seggi alla Camera bassa su 500, per determinare il prossimo capo del governo.I cittadini thailandesi si sono recati alle urne domenica, 24 marzo, per la prima elezione generale organizzata in quel paese dopo il golpe militare incruento del 2014. Gli analisti prevedono una contesa serrata tra i numerosissimi partiti rappresentati alle urne, che non culminerà in alcuna maggioranza netta alla Camera, anche per effetto della legislazione elettorale varata dalla giunta.Ad oggi i principali protagonisti della scena politica thailandese sono cinque: il capo della giunta, Prayuth Chan-ocha, ex comandante in capo dell’Esercito che ha governato il paese come premier dal 2014. L’ex ministro della Salute Sudarat Keyuraphan, candidata premier del partito Pheu Thai, principale formazione politica vicina agli ex premier in esilio Thaksin e Yinglick Shinawatra. Abhsit Vejjajiva, ex premier e leader 54enne del Partito democratico thailandese, formazione di riferimento della burocrazia statale prima del golpe del 2014. Thanathorn Juangroongruangkit, imprenditore fondatore del nuovo partito anti-giunta Future Forward. E infine Anutin Charnivirakul, leader 53enne del partito Bhumjaithai: una formazione politica dall’inusuale piattaforma liberal-progressista che potrebbe fare da ago della bilancia dopo il voto di domenica.Il leader del partito Palang Pracharat (Pprp) ed ex ministro dell’Industria thailandese, Uttama Savanayana, ha dichiarato che se emergerà vincitore dalle elezioni del 24 marzo, il blocco politico pro-giunta punterà sulle tecnologie agricole, sul turismo e sullo sviluppo dell’ecosistema delle startup per conseguire una crescita economica del 6 per cento annuo: un tasso considerevolmente superiore rispetto a quelli conseguiti dalla Thailandia negli ultimi anni. Nella sua prima intervista alla stampa internazionale da leader del partito pro-giunta, pochi giorni prima del voto, Uttama ha dichiarato che l’obiettivo del Pprp è di conseguire un risultato elettorale sufficiente a garantire un secondo mandato di capo del governo al leader della giunta militare, Prayuth Chan-ocha; a tal fine, ha aggiunto Uttama, il partito è pronto a valutare alleanze politiche con qualunque formazione politica all’indomani del voto.Per quanto riguarda l’economia, l’ex ministro thailandese si è detto convinto che un governo guidato da Pprp sarebbe in grado di portare il paese ad una crescita sostenibile del Pil nell’ordine del 6 per cento annuo, nonostante la Thailandia sia crescita tra il 2 e il 4 per cento nell’arco dell’ultimo quinquennio. Uttama, noto per essere il braccio destro del vicepremier Somkid Jatusripitak in materia di politiche economiche, ha elencato i settori in grado di divenire motori della crescita nazionale, a cominciare dal turismo, che già oggi genera il 20 per cento del prodotto interno lordo thailandese. Uttama ha anche rivolto un messaggio all’elettorato rurale, tradizionalmente allineato alle forze pro-democratiche e pro-Thaksin. “Non possiamo negare che la Thailandia sia un paese agricolo”, ha detto l’ex ministro. “Siamo un paese ricco di agricoltura, ma ciò di cui abbiamo bisogno è riformare quel settore. Dobbiamo riformare l’economia nel suo complesso”. Il leader di partito ha sottolineato che la giunta ha già avviato tale processo, ad esempio promuovendo le industrie biochimica e bio-agricola.Il mondo economico thailandese guarda con preoccupazione allo scenario post elettorale: nei giorni scorsi, infatti, i partiti si sono contesi il voto degli indecisi promettendo consistenti aumenti salariali trasversali. Nelle ultime settimane le questioni economiche si sono imposte al centro della campagna elettorale, a causa della situazione di malessere che interessa soprattutto le aree rurali del paese. I tre principali partiti thailandesi - Pheu Thai, il Partito democratico e la formazione pro-giunta Palang Pracharath – stanno tentando di posizionarsi al meglio in vista dei negoziati di coalizione che scatteranno quasi certamente all’indomani del voto. Il partito pro-giunta, in particolare, ha promesso la scorsa settimana di aumentare del 30 per cento il salario minimo giornaliero, portandolo a quota 400-425 baht (12,60-13,40 dollari giornalieri). Tale prospettiva ha suscitato malumori tra le aziende nazionali ed estere operanti nel paese.La Thailandia ha esibito un peggioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali dopo il golpe militare del 2014, nonostante una serie di misure di sussidio varate dalla giunta del premier Prayuth Chan-ocha. Tra i problemi più avvertiti da agricoltori e piccoli imprenditori, figura la difficoltà di accesso al credito e al denaro. La giunta trae gran parte del proprio sostegno politico dalla ricca classe media urbana. Un recente rapporto di Credit Suisse Global, evidenzia però che la Thailandia è il paese dalle diseguaglianze socio-economiche più marcate al mondo, davanti a Russia e Turchia: l’un per cento della popolazione thailandese detiene addirittura il 66,9 per cento della ricchezza complessiva del paese.Dopo il colpo di Stato del 2014, l’economia è tornata ad una traiettoria di crescita moderata, ma i redditi hanno segnato un tracollo che si è parzialmente invertito soltanto a partire dal 2017. Stando ai dati ufficiali della Banca di Thailandia e del Consiglio per lo sviluppo sociale ed economico di quel paese, i beneficiari di sussidi di disoccupazione sono quasi raddoppiati tra il 2012 e il 2018, da circa 88mila a 154.464. I dati del ministero del Lavoro attestano che circa 260mila persone sono state licenziate in Thailandia lo scorso anno, e oltre mezzo milione di posti di lavoro è andato perduto complessivamente tra il 2017 e il 2018. Diversi analisti economici si aspettano un ulteriore peggioramento, specie nel caso le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina si protraggano nei prossimi mesi. (Fim)