Balcani: rapporto Banca mondiale, 22 per cento degli occupati con livello istruzione basso (2)

- Nei Balcani si è registrato un aumento dell'occupazione di quelli con una istruzione media, +1,2 per cento, mentre +4,2 per cento e' cresciuto il numero degli occupati con un'istruzione superiore. Secondo il rapporto della Banca mondiale, il 75 per cento degli occupati nella regione sono dell'età fra i 25 e 54 ani, a partire dal 71 per cento in Albania e Kosovo e 79 per cento invece nella Macedonia del Nord. La crescita dell'occupazione fra i giovani è stata più bassa in Serbia e nella Macedonia del Nord, +6 per cento e più alta in Albania, Montenegro e Kosovo, +10 per cento. (Alt)