Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, accordo aiuterebbe sviluppo economico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Haradinaj nei giorni scorsi ha criticato fortemente l'idea di uno scambio di territori per trovare un accordo finale tra Pristina e Belgrado: "Il Kosovo non ha territori da cedere: nel corso dei secoli ha già perso terre che Dio gli aveva concesso", ha dichiarato. Parlando nel corso di una cerimonia per i "martiri" uccisi alla fine degli anni Novanta nei villaggi di Korishe e Prizren, il premier Haradinaj ha detto che i confini territoriali del Kosovo, come emersi dalla dichiarazione di indipendenza del 2008, "devono essere protetti". "Noi in Kosovo siamo dalla parte giusta, ma siamo in un periodo in cui abbiamo bisogno di prenderci cura della nostra terra, del nostro paese", ha dichiarato Haradinaj sottolineando l'esigenza di "pace e stabilità nei Balcani". (Kop)