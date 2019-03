Kosovo: Tribunale speciale Uck, proseguono interrogatori a l'Aja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove convocazioni per interrogatori presso il Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) sono arrivati in questi giorni ad alcuni ex combattenti kosovari tramite delle lettere. E' quanto rende noto il portale d'informazione "Lajmi.net", secondo cui molti dei testimoni proverrebbero tuttavia anche dalla Serbia. Il portavoce del Tribunale speciale Christopher Bennet ha confermato che le indagini sul rapporto Dick Marty sono ancora in corso, sottolineando che la Procura speciale ha la competenza per decidere sull'inizio e sulla fine del suo mandato. "Tra le altre cose, la Procura ha l'autorità per richiedere la presenza e l'interrogazione dei sospettati, delle vittime, dei testimoni, per raccogliere e analizzare informazioni e prove al fine di prendere le decisioni sull'inizio, il proseguimento e la conclusione dei procedimenti penali", ha dichiarato il portavoce ribadendo che l'obiettivo rimane quello di "accertare le responsabilità degli individui per i crimini coperti dal mandato" del Tribunale speciale. (segue) (Kop)