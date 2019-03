I fatti del giorno - Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, accordo aiuterebbe sviluppo economico - L'Unione europea e gli Stati Uniti dovrebbero sostenere Kosovo e Serbia nel raggiungimento di un accordo per il reciproco riconoscimento e la normalizzazione dei rapporti. E' tornato a chiederlo oggi il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, durante una visita al cantiere dei lavori per l'autostrada tra Pristina e Mitrovica. Secondo Haradinaj, riferisce l'emittente "Rtk", questa infrastruttura stradale collegherà l'economia del paese con quella dei paesi vicini, Serbia inclusa, agevolando lo sviluppo economico regionale. Il premier ha sottolineato che l'interesse del Kosovo è di vivere in una regione dei Balcani "dove ognuno è libero e dove ciascuno riconosca l'altro, i suoi confini e i suoi diritti". Secondo Haradinaj, per questo obiettivo servono "ponti" e è necessario anche il sostegno dell'Ue e degli Usa per raggiungere un accordo in grado anche di bloccare i lavori sui progetti infrastrutturali ed energetici della regione. (segue) (Res)