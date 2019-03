Cina: presidente Xi inizia oggi visita in Francia dopo la tappa in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina Xi Jinping inizia oggi una visita ufficiale in Francia, dopo aver lasciato l'Italia, dove ha firmato una serie di accordi bilaterali e commerciali compreso il protocollo di adesione all'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta). "Le visite di stato del presidente cinese, Xi Jinping, in Francia e Monaco promuoveranno ulteriormente le relazioni della Cina con i due paesi", ha detto l'ambasciatore cinese a Parigi, Zhai Jun, in una intervista esclusiva all'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" in vista della visita del presidente Xi. "La visita di Xi in Francia, cinque anni dopo la sua ultima, arriva in un momento in cui il mondo sta attraversando grandi cambiamenti, in un secolo in cui il multilateralismo e la governance globale stanno raggiungendo un bivio", ha dichiarato Zhai. "Come membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e paesi con influenza globale, Cina e Francia hanno responsabilità per il futuro dell'umanità: l'importanza delle relazioni bilaterali è aumentata nelle nuove circostanze", ha affermato Zhai. (segue) (Cip)