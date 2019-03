Algeria: opposizione propone “organo presidenziale” per guidare periodo transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione algerina ha oggi tenuto un nuovo incontro, il sesto dall'inizio della crisi politica nel paese, presso la sede del partito islamico "El Bina" ad Algeri, e ha dato la sua proposta per questo periodo di transizione inclusa la creazione di un nuovo "organo presidenziale". Secondo quanto riferiscono i media algerini all’incontro hanno preso parte diverse personalità, esponenti di partiti politici, sindacati, intellettuali e attori di spicco della politica algerina tra cui l’ex premer Ali Benflis, il candidato alle del Movimento per la società e la pace, Abderrazak Makri, il diplomatico Abdelaziz Rahabi e il presidente del partito El Fedjr el Jadid Tahar Benbaibech. I partecipanti alla riunione hanno concordato di raggrupparsi sotto il nuovo nome di "Forza per il cambiamento e il sostegno alla scelta popolare”, secondo quanto riferito in una nota diramata al termine dell’incontro. I membri dei partiti di opposizione si sono uniti per concordare una tabella di marcia "per una soluzione politica nel quadro della legittimità popolare sancita dall'articolo 7 della Costituzione". (segue) (Ala)