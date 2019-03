Kosovo-Serbia: vicpremier Limaj, dialogo solo per reciproco riconoscimento

- Senza il reciproco riconoscimento tra Kosovo e Serbia il dialogo non ha senso per Pristina: lo ha detto oggi il vicepremier kosovaro, Fatmir Limaj, uno dei co-presidenti della nuova squadra per i negoziati mediati dall'Ue. Secondo Limaj, la posizione di Pristina è molto chiara, ovvero che il territorio del Kosovo non può essere oggetto di negoziati. "Non comprendo tutto questo rumore a Belgrado. Loro sanno che il Kosovo è uno Stato indipendente e che ha la propria Costituzione. Andiamo a Bruxelles solo per il reciproco riconoscimento", ha affermato Limaj citato dall'emittente "Rtk". Secondo il vicepremier, il Kosovo "è inseparabile" e i suoi confini territoriali "non possono essere oggetto di trattative".(Kop)