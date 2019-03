I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo-Serbia: ministro Esteri russo Lavrov, Pristina riluttante a normalizzare i rapporti - Nel Kosovo ci sono persone che "non scommettono" sui timidi consigli dell'Unione europea sulla necessità di normalizzare i rapporti con la Serbia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista all'emittente televisiva "Ntv". "L'Unione europea ha cercato di mediare per molti anni (tra Kosovo e Serbia). Tuttavia, gli accordi raggiunti erano volti a garantire i diritti dei serbi in Kosovo. Pristina ignora completamente tutto ciò e l'Unione europea, in risposta, mostra una completa impotenza", ha aggiunto Lavrov. (segue) (Res)