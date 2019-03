Speciale difesa: ambasciata Usa, "ruolo dell'Albania nella Nato è esempio per tutti i paesi alleati"

- Il ruolo dell'Albania nella Nato è un esempio per tutti i paesi alleati: lo ha affermato ieri Lejla Moses-One, incaricato d'affari dell'ambasciata Usa a Tirana, interventuta in una conferenza dedicata al 70mo anniversario della Nato che coincide con il 10mo anniversario anche dell'adesione dell'Albania. "Tirana dedica il 3,9 per cento delle sue truppe militari nelle attività della Nato, essendo cosi il secondo più grande contributore per numero di truppe rispetto alla popolazione", ha spiegato Moses-One, ricordando la partecipazione dei militari albanesi in varie missioni, dall'Afghanistan, in Iraq, Kosovo, Bosnia e altro. "L'Albania proseguirà a far diventare ancor più forte l'Alleanza, grazie all'investimento di 58 milioni di dollari per l'ammodernamento della base militare aerea di Kucova", che servirà come base logistica e di sostegno per il pattugliamento aereo e per l'addestramento dei militari alleati, ha sottolineato Moses-One. L'incaricato d'affari dell'ambasciata Usa ha precisato che "il ruolo dell'Albania alla Nato cresce insieme alle sue responsabilità per un continuo progresso nelle riforme democratiche. Questa riforme sono fondamentali per i valori che tutela l'Alleanza e lo sono anche per l'adesione dell'Albania all'Unione europea", ha detto Moses-One, aggiungendo che "ulteriore progresso serve per lo Stato di diritto, la lotta alla corruzione e la criminalità organizzata e per garantire un'economia più forte. La buona notizia è che l'Albania e sulla giusta via, nonostante abbia ancora molta strada da percorrere". La rappresententante diplomatica Usa ha portato l'esempio della riforma giudiziaria "che molto presto offrirà agli albanesi un onesto e trasparente sistema giudiziario. Il mio messaggio per chiunque sostenga che questa riforma sia compromessa o verso il fallimento si sbaglia", ha detto Moses-One, con un chiaro riferimento alle critiche dell'opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha. (Alt)