Kosovo: premier Haradinaj, nessuno è al di sopra della legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna persona in Kosovo è al di sopra della legge: lo ha detto il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj aggiungendo che il paese ha gli strumenti per affrontare anche i casi giudiziari più complessi. "Per sradicare la mentalità secondo cui qualcuno può essere intoccabile abbiamo insistito nel rafforzamento della polizia, della procura, e dei tribunali", ha detto Haradinaj tramite il suo profilo Facebook. Haradinaj ha quindi rinnovato l'impegno del governo da lui guidato nel "combattere con efficienza l'impunità". (Kop)