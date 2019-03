Kosovo: ministro Affari europei Hoxha, liberalizzazione visti dopo elezioni europee (3)

- Di diversi avviso è stato in precedenza il relatore per il Kosovo del Parlamento Ue, l'eurodeputata Tanja Fajon. "La liberalizzazione dei visti del Kosovo è in fase di stallo, parallelamente alle attuali difficoltà nel dialogo tra Pristina e Belgrado", ha sottolineato Fajon, la quale ha auspicato che queste due questioni possano presto essere risolte. "Auspico vivamente che entrambe le questioni - il dialogo tra Belgrado e Pristina e la liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo - vengano risolti durante il mandato di questo Parlamento europeo. Invece, adesso, entrambe sono bloccate. Invito le parti responsabili ad agire", ha dichiarato Fajon. (segue) (Kop)