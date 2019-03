Kosovo-Serbia: governo Pristina condanna attacco a deputato serbo kosovaro Petrovic (2)

- Nelle scorse settimane il leader del Partito liberale indipendente serbo Petrovic ha espresso il sostegno della sua forza politica per la nomina di Dijana Zivic come nuovo ministro dell'Agricoltura al posto di Nenad Rikalo, esponente della Lista serba. Secondo quanto dichiarato da Petrovic in conferenza stampa, la nomina di Zivic sana "un'ingiustizia" subita dal partito Sls che non guidava nessuno dei ministeri nell'attuale governo del Kosovo. "Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic sa che l'Sls è un partito parlamentare, il più antico a rappresentare i serbi in Kosovo", ha dichiarato Petrovic in risposta alle accuse arrivate nei giorni scorsi dallo stesso capo dello Stato serbo. Il leader dell'Sls ha inoltre accusato la Lista serba di spargere "bugie" contro Zivic, la quale "è molto più esperta di ogni ministro proposto" dall'altro partito della minoranza serba in Kosovo. (segue) (Kop)