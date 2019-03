Albania: approvata firma contratto per messa in opera aeroporto di Kukes

- Il governo albanese ha approvato oggi la firma del contratto con il consorzio composto dalle società Global Technical Mechanichs e Bami per la messa in opera dell'aeroporto di Kukes, nell'Albania del nord-est, a ridosso del confine con il Kosovo. La decisione, resa pubblica dal ministro dell'Infrastruttura Belinda Balluku, è stata presa dopo oltre due mesi di negoziati tra le autorità ed il consorzio, proclamato lo scorso gennaio vincitore della gara internazionale indetta dal ministero. Bami, una società albanese nel settore edile, dovrebbe coprire il 70 per cento dei lavori, mentre sulla Global Technical Mechanichs non ci sono informazioni. (segue) (Alt)