Albania: approvata firma contratto per messa in opera aeroporto di Kukes (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La posizione geografica favorevole ha già attirato l'attenzione di alcune importanti compagnie aeree low cost, quali Wizz Air, Easyjet, RyanAir e Pegasus. Gli studi preliminare prevedono un flusso di circa 300 mila passeggeri all'anno, nel periodo iniziale, con una tendenza in crescita negli anni successivi", ha dichiarato il ministro Balluku. "Il nostro obiettivo è che tramite bassi prezzi e servizi di qualità, l'aeroporto possa servire come punto di riferimento anche per paesi della regione come il Kosovo, il Montenegro e la Macedonia del Nord", ha precisato il ministro. (segue) (Alt)