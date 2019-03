Serbia: presidente Vucic a "la Repubblica", il Paese chiede stabilità

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic si trova in Germania per importanti colloqui politici ed economici e fa sapere che sul verdetto che ha condannato all'ergastolo il leader serbo bosniaco Radovan Karadzic si pronuncerò nella giornata di oggi. "Temo solo che possa causare contrasti e divisioni politiche", ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic che commenterà in patria la sentenza di ergastolo per l'ex leader serbo-bosniaco. Intanto affronta manifestazioni contro di lui e un confronto col Kosovo. E in una intervista a "la Repubblica" spiega quanto pesa il passato nel presente della regione. "Nell'intera regione, devo dire che purtroppo il passato è presente in modo ridondante nei nostri dibattiti politici. Io faccio e farò del mio meglio per superare questa situazione in Serbia e spero che ogni leader faccia lo stesso. Dialogo e crescita economica sono il futuro". Intanto c'è una situazione tesa con Pristina che vuole prendere il controllo dell'enorme miniera di Trepca, che si trova in Kosovo ma è storicamente serba. Ne ho appena parlato - dice - col segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Gli ho detto che apprezziamo il lavoro della 'Kosovo Force' Kfor (quasi tutta italiana): protegge i serbi in Kosovo. Ci aspettiamo che continui a farlo. (segue) (Res)