Serbia: presidente Vucic a "la Repubblica", il Paese chiede stabilità (2)

- A Trepca, Pristina non può muoversi senza consenso di Kfor e Nato. "Spero che non metta in pericolo la pace. Contro rischi di pogrom non avremmo altra scelta che proteggere la nostra gente. Ma speriamo che la Kfor, di cui mi fido, risolverà ogni problema e che Pristina sarà razionale". Dopo gli scontri nel weekend a Belgrado, la stabilità sembra a rischio in Serbia ma il presidente rassicura l'Europa: la Serbia è assolutamente stabile. Purtroppo le dimostrazioni pacifiche di non molta gente sono diventate violente. "La polizia ha garantito l'ordine in modo moderato. Non vedrete più violenze di piazza impunite in Serbia. Siamo più stabili che mai, le opposizioni calano nei sondaggi. I violenti non rappresentano la Serbia. Il Paese vuole stabilità, sviluppo, integrazione in Europa". Gli oppositori - continua - hanno preso a modello i gilet gialli. Uno dei loro leader, il fascista Obradovic, ha indossato un gilet giallo in Parlamento. Hanno portato la violenza prima in Parlamento, poi in piazza. Così diventano perdenti nella società. Ma i leader dell'opposizione invitano ad 'andare fino in fondo'. (segue) (Res)