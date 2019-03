Serbia: presidente Vucic a "la Repubblica", il Paese chiede stabilità (3)

- "Quando hanno scatenato la violenza ho subito annunciato una conferenza stampa, immaginando che avrebbero manifestato davanti al Palazzo presidenziale. Hanno chiesto le mie dimissioni, ho detto in pubblico che sono il legittimo presidente eletto e non mi dimetterò. Rispetto voi dimostranti anche se pochi, ho detto, non i vostri leader che sono un fascista e un pugno di ladri. Non m'importa del mio destino, io governo dopo essere stato eletto e tento difficili, coraggiose riforme. Non ho paura delle loro violenze". La stragrande maggioranza dei cittadini - aggiunge - è dalla mia parte. Sto pensando alle elezioni anticipate ma esito perché spero di poter riprendere il dialogo con Pristina. In campagna elettorale negoziare impossibile, ecco il punto. (segue) (Res)