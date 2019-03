Serbia-Ue: consigliere Ercole (Farnesina), Italia “ambasciatore” in percorso adesione (2)

- Il diplomatico italiano ha fatto cenno anche alla questione aperta tra Kosovo e Serbia, esprimendo “l’auspicio che non si arrivi ad un conflitto congelato”. Ricordando poi la questione dei dazi del 100 per cento imposti da Pristina sull'importazione di prodotti serbi, Il consigliere della Farnesina ha sottolineato che “incoraggiamo un compromesso al quale il governo serbo dimostra di voler arrivare”. Ercole ha quindi parlato della presenza di una “concorrenza molto agguerrita” per gli investitori italiani, in considerazione della presenza anche di imprese turche, cinesi e russe, oltre quelle statunitensi “che si stanno affacciando sempre di più” nel mercato della Serbia. (segue) (Pav)