Kosovo: si dimette presidente consiglio amministrazione Telekom

- Il presidente del consiglio di amministrazione di Telekom Kosovo, Fidel Krasniqi, ha annunciato le sue dimissioni in ragione "dell'obbligo morale" nei confronti dei colleghi. Secondo quanto spiegato, "l'approccio non professionale della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione lo ha portato alla decisione di dimettersi". Krasniqi ha auspicato con questa scelta di "non voler rovinare la vita di 2300-2600 famiglie". Ieri anche il ministro dello Sviluppo economico kosovaro, Valdrin Lluka, si è detto pronto a dimettersi se non riuscirà a smentire le accuse di nepotismo riguardo la gestione del consiglio di amministrazione di Telekom Kosovo. Parlando all'emittente "Radio Free Europe", Lluka ha definito "preoccupante" la situazione in Telekom Kosovo. (segue) (Kop)