Albania-Kosovo: dal prossimo luglio riduzione tariffe roaming

- Dal prossimo luglio, le tariffe roaming tra l'Albania e il Kosovo subiranno una riduzione, mentre dovrebbero essere azzerate massimo entro il 2021. Le rispettive autorità per le comunicazioni stanno mettendo in atto la decisione presa nella congiunta riunione dei rispettivi governi, lo scorso novembre. Ad approfittarne della decisione saranno di più i cittadini del Kosovo, i quali visitano l'Albania specie durante la stagione estiva. Nel 2018 gli utenti del Kosovo hanno speso tramite il servizio roaming in Albania 1,7 milioni di minuti, 13,6 milioni di Sms e 82 mila gigabyte di internet. Le tre società di telefonia mobile in Albania avrebbero realizzato un guadagno al netto pari a circa 150 mila euro.(Alt)