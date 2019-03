Kosovo-Montenegro: firmato accordo per cooperazione in processo adesione Ue

- Kosovo e Montenegro hanno siglato un accordo di cooperazione nel processo di adesione all'Unione europea. La firma del documento è avvenuta oggi a Pristina, durante l'incontro tra i ministri degli Esteri di Kosovo e Montenegro, Behgjet Pacolli e Srdjan Darmanovic. "I nostri paesi hanno un chiaro orientamento nella bussola: l'integrazione euro-atlantica", ha affermato Pacolli secondo cui Pristina e Podgorica lavoreranno in maniera "molto stretta" per raggiungere questo obiettivo in modo da "espandere l'area di stabilità e libertà nella regione" balcanica.(Kop)