Kosovo: ministro Sviluppo economico, pronto a dimissioni senza chiarezza su gestione Telekom

- Il ministro dello Sviluppo economico kosovaro, Valdrin Lluka, si è detto pronto a dimettersi se non riuscirà a smentire le accuse di nepotismo riguardo la gestione del consiglio di amministrazione di Telekom Kosovo. Parlando all'emittente "Radio Free Europe", Lluka ha definito "preoccupante" la situazione in Telekom Kosovo. Secondo il ministro, circa 230 persone sono state impiegate dalla compagnia nell'ultimo anno ed è stato chiesto un rapporto dettagliato su tutte le recenti assunzioni. "Una volta il rapporto sarà pronto, assumeremo misure contro chiunque pensi di usare la sua autorità o posizione per interferire al fine di ottenere l'assunzione dei componenti della famiglia", ha detto. Le precisazioni del ministro arrivano dopo che la stampa di Pristina ha scritto di presunte attività da parte di esponenti del governo legate alle assunzioni in Telekom Kosovo. (Kop)