Serbia: ministro Esteri Dacic, grazie ad Argentina per non riconoscimento Kosovo

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha avuto un incontro a Buenos Aires con il viceministro degli Esteri dell'Argentina, Gustavo Zlauvinen: lo rende noto un comunicato del ministero degli Esteri serbo precisando che l'incontro è avvenuto a margine della seconda Conferenza di alto livello delle Nazioni unite per la Cooperazione Sud-Sud che si tiene nella capitale argentina. Secondo la nota di Belgrado, Zlauvinen ha dichiarato che l'Argentina non modificherà la propria posizione secondo cui non riconosce l'indipendenza del Kosovo. Dacic ha ringraziato a questo proposito le autorità di Buenos Aires per il sostegno alla posizione serba fornito nell'ambito delle organizzazioni internazionali. Il ministro degli Esteri della Serbia si trova nella capitale argentina per partecipare alla seconda Conferenza Sud-Sud delle Nazioni Unite. La conferenza ha aperto ieri i lavori e durerà fino a domani, con 1.500 partecipanti provenienti da 193 paesi. Al centro dell'evento, le politiche di sviluppo sostenibile e la cooperazione fra i paesi nel contesto della crescita globale. (Seb)