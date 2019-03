Kosovo-Montenegro: colloquio tra presidente parlamento e ministro Esteri, buon vicinato chiave per adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è impegnato per avere rapporti di buoni vicinato nella regione: lo ha detto il presidente del parlamento di Pristina, Kadri Veseli, dopo aver ricevuto il ministro degli Esteri del Montenegro, Srdjan Darmanovic. Il rafforzamento della cooperazione bilaterale è stato il tema centrale della visita odierna del capo della diplomazia di Podgorica, ma anche i rapporti tra Pristina e Belgrado sono stati un tema toccato nel colloquio tra Veseli e Darmanivic: i due interlocutori hanno convenuto sul fatto che i rapporti di buon vicinato sono essenziali per la stabilità della regione dei Balcani e per la rapidità nel processo di adesione europea. Darmarovic ha espresso soddisfazione per la sua visita in Kosovo auspicando un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali. Riguardo il dialogo Pristina-Belgrado, il ministro montenegrino ha sottolineato che Podgorica sostiene "ogni accordo" che sarà trovato tra le parti anche se lo scambio di territori "non è l'idea migliore". Il Montenegro, ha aggiunto, sostiene una soluzione che si concluda con il reciproco riconoscimento. (segue) (Kop)