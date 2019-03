Difesa: ambasciata Usa, "ruolo dell'Albania nella Nato è esempio per tutti i paesi alleati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo dell'Albania nella Nato è un esempio per tutti i paesi alleati: lo ha affermato oggi Lejla Moses-One, incaricato d'affari dell'ambasciata Usa a Tirana, interventuta in una conferenza dedicata al 70mo anniversario della Nato che coincide con il 10mo anniversario anche dell'adesione dell'Albania. "Tirana dedica il 3,9 per cento delle sue truppe militari nelle attività della Nato, essendo cosi il secondo più grande contributore per numero di truppe rispetto alla popolazione", ha spiegato Moses-One, ricordando la partecipazione dei militari albanesi in varie missioni, dall'Afghanistan, in Iraq, Kosovo, Bosnia e altro. "L'Albania proseguirà a far diventare ancor più forte l'Alleanza, grazie all'investimento di 58 milioni di dollari per l'ammodernamento della base militare aerea di Kucova", che servirà come base logistica e di sostegno per il pattugliamento aereo e per l'addestramento dei militari alleati, ha sottolineato Moses-One. (segue) (Alt)