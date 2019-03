Speciale infrastrutture: stampa tedesca, Uniper in trattative per vendita quota terminale Olt Toscana

- L'azienda energetica europea Uniper sarebbe “in trattative avanzate” con il fondo australiano First State Investments (Fsi) per la vendita della sua quota del 48,24 per cento nel terminale galleggiante di rigassificanzione di gas naturale liquefatto (Gnl) Olt Offshore Lng Toscana, al largo di Livorno. Lo riferisce il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, che cita “tre persone informate dei fatti”. Secondo tali fonti, “si attende presto un'offerta vincolante”, con il terminale valutato intorno agli 800 milioni di euro. Fsi, che appartiene alla Commonwealth Bank of Australia, è “da tempo interessato” a rilevare la quota di Uniper nel terminale al largo di Livorno. Tuttavia, nota “Handelsblatt”, nella transazione potrebbe intervenire il governo italiano, dato l'interesse strategico che assegna ai terminali di Gnl. “Uniper non ha voluto commentare e non è stato possibile raggiungere l'Fsi”, conclude “Handelsblatt”. (Geb)