Balcani-Nato: Stoltenberg, nessun piano per ridurre la presenza in Kosovo

- La Nato non ha attualmente un piano per ridurre la propria presenza in Kosovo. Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Alleanza atlantica Jens Stoltenberg parlando all'emittente della Serbia "Tv prva". Stoltenberg ha ribadito che la Nato "non intende ritirarsi dalla base Bondsteel, ma intende continuare a proteggere tutti i cittadini del Kosovo". Il segretario ha affermato che "siamo là per proteggere tutte le persone, inclusa la comunità serba". Parlando del bombardamento della Serbia da parte della Nato di due decenni fa, Stoltenberg ha affermato che "il compito della Nato era quello di interrompere una guerra e un disastro umanitario, impedendo al contempo la perdita delle vite dei civili". "Ogni morte di un civile - ha detto Stoltenberg - è una tragedia". Stoltenberg ha evidenziato di "comprendere il fatto che il bombardamento è ancora oggi un tema difficile e dolorosa per i serbi".(Beb)