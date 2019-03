Kosovo: premier Haradinaj riceve rappresentante Usa Madison

- L'assistente del segretario di Stato Usa per l'ufficio dell'attuazione della legge e del contrasto internazionale ai narcotici (Inl) degli Affari Kirsten D. Madison si trova oggi in visita a Pristina, dove ha incontrato il primo ministro Ramush Haradinaj. Il premier kosovaro ha elogiato nell'occasione i progressi nello stato di diritto compiuti dal suo paese. "Con il sostegno senza riserve dei nostri alleati strategici, come gli Stati Uniti, il nostro paese ha raggiunto progressi sostanziali nel consolidamento dei meccanismo di sicurezza", ha dichiarato Haradinaj ringraziando Madison per il "continuo sostegno" degli Stati Uniti al rafforzamento della sicurezza in Kosovo. (Kop)