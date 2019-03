Kosovo: leader Ldk Mustafa, presidente Thaci sblocchi nomine per Commissione elettorale

- Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, deve sbloccare le nomine per la Commissione elettorale centrale (Cec). E’ l’appello lanciato dal leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook. Mustafa ha aggiunto che la nomina dei membri della Commissione dovrebbe essere in accordo con la Costituzione, la legge e le decisioni della Corte costituzionale. "È chiaro che qualcuno rimarrà insoddisfatto, proprio come aveva detto il presidente pochi giorni fa, ma è di fondamentale importanza per l'istituzione del Presidente di rispettare la base costituzionale e non fare riferimento a soddisfazioni e insoddisfazione”, ha scritto Mustafa. “A nome dell'Ldk – ha proseguito - chiedo al presidente di sbloccare la Cec, perché il prolungamento di questa situazione aggraverà le conseguenze per i partiti politici, il paese e l'ordine costituzionale”.(Kop)