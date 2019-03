Kosovo-Ue: governo approva piano per attuazione Accordo stabilizzazione e associazione

- Il governo del Kosovo ha approvato il programma nazionale per l'attuazione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione con l'Unione europea (Asa), valido per il periodo dal 2019 al 2023. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Koha", presentando il documento, il ministro per gli Affari europei Dhurata Hoxha ha spiegato che il programma include i criteri politici, economici e dell'acquis comunitario, concentrandosi in particolare sull'armonizzazione della legislazione relativamente ad una serie di riforme richieste dall'Ue. Una vota che il programma governativo sarà approvato dal parlamento di Pristina, le autorità kosovare lo invieranno alla Commissione europea per un riscontro.(Kop)