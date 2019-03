Difesa: ministro Trenta assiste a esercitazione Double River 2019 a Motta di Livenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha inoltre osservato che “la comprensione delle dinamiche generali diventa, inevitabilmente, la premessa indispensabile per integrarsi ed operare in realtà distanti, sia in termini geografici, sia culturali, consentendo di operare con attenzione e rispetto per le sensibilità locali”. In questo contesto, ha affermato Trenta, “che entra in gioco la componente Cimic, con il suo compito fondamentale di facilitare, promuovere e mantenere il miglior livello di collaborazione tra la componente militare e tutti i non-military actor. Ovviamente il contesto e il profilo delle attività Cimic sono direttamente proporzionali alla natura della crisi e al tipo di scenario, ma i risultati ottenuti in questi anni in Kosovo, Libano, Somalia, Gibuti, Afghanistan, e anche nell’ambito della missione europea Eunavformed, hanno confermato che la Cimic è una capacità moderna e altamente versatile”. (Com)