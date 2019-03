I fatti del giorno - Balcani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: governo Pristina condanna attacco a deputato serbo kosovaro Petrovic - Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, per conto dell'intero governo, ha fortemente condannato l'attacco verbale e fisico ai danni del parlamentare serbo kosovaro Slobodan Petrovic. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", Haradinaj ha osservato che ogni attacco che viola la libertà di pensiero e il credo politico "è inammissibile". "Invito le autorità investigative a chiarire le circostanze, così come l'identità degli assalitori, per dare loro la punizione che meritano", ha dichiarato Haradinaj. Anche il ministro degli Esteri Behjget Pacolli ha condannato l'attacco di oggi al politico serbo kosovaro Petrovic, leader del Partito liberale indipendente serbo (Sls), affermando che è necessario portare avanti indagini accurate e invitando "Belgrado a cessare le intimidazioni dei serbo kosovari che lavorano per le istituzioni del Kosovo. Nessuno che lavora per il Kosovo è un traditore", ha affermato Pacolli tramite Twitter. (segue) (Res)