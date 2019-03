Imprese: colossi dell’high-tech cinesi consolidano presenza sui social media occidentali

- I colossi tecnologici cinesi come Huawei, al centro del conflitto globale per il primato tecnologico tra Stati Uniti e Cina, hanno scavalcato la “Grande muraglia di fuoco” - il sistema di censura e sorveglianza cinese del Web – per promuoversi e diffondere i loro messaggi sui social media occidentali. Huawei si avvale di piattaforme come Facebook e Twitter, oscurate ai comuni utenti cinesi, per ribattere direttamente alle accuse dell’amministrazione presidenziale Usa, secondo cui i colossi tecnologici cinesi espongono i paesi in cui operano allo spionaggio di Stato di Pechino. L’entità dello scontro tecnologico tra Usa e Cina sta raggiungendo livelli senza precedenti: la scorsa settimana Washington ha minacciato la condivisione dell’intelligence con paesi alleati – a cominciare dalla Germania – che si affidino a Huawei per la realizzazione della loro infrastruttura 5G. (segue) (Cip)