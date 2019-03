Imprese: colossi dell’high-tech cinesi consolidano presenza sui social media occidentali (2)

- Durante una audizione alla commissione Finanze del Senato Usa, il 19 marzo, il democratico Ron Wyden ha citato il furto della proprietà intellettuale, i trasferimenti tecnologici forzati e la censura del Web, accusando la Cina di ricorrere a “complotti ed entità per schiacciare la aziende statunitensi, appropriarsi di innovazioni Usa e sottrarre lavoro agli americani”. Nonostante l’aperta ostilità di Washington, però, Huawei conta ben mezzo milione di “follower” su Twitter, e 1,3 milioni su Facebook, dove pubblicizza regolarmente i vantaggi prestazionali della sua tecnologia 5G. Ancora più sorprendente è il fatto che i media di Stato cinesi contino ancor più seguaci sui social media occidentali della stessa Huawei – in alcuni casi decine di milioni – nonostante i siti di molti media occidentali siano bloccati in Cina. (segue) (Cip)