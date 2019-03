Energia: Giappone, oltre 1 milione di tonnellate di acqua contaminata a Fukushima

- Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco), l’operatore della centrale nucleare giapponese di Fukushima, ha annunciato ieri che la quantità di “acqua trattata” raccolta sul sito del disastro nucleare de l2011 ha superato il milione di tonnellate. L’acqua di falda e piovana contaminata dalle sostanze radioattive contenute nei reattori danneggiati viene trattata da Tepco, che rimuove tutti i contaminanti radioattivi ad eccezione del trizio, un isotopo radioattivo dell’idrogeno. “Non c’è più spazio vacante disponibile, fatichiamo a installare nuove cisterne”, ha dichiarato un rappresentante dell’azienda citato dal quotidiano “Yomiuri”. Il governo giapponese sta valutando cosa fare dell’acqua accumulata nelle cisterne dal disastro del 2011; una delle opzioni è il suo versamento in mare, dove teoricamente la concentrazione di trizio dovrebbe “diluirsi” sino a livelli non pericolosi. Tokyo, però, esita ad assumere questa decisione, per timore delle polemiche e degli effetti mediatici. (segue) (Git)