Energia: Giappone, oltre 1 milione di tonnellate di acqua contaminata a Fukushima (3)

- L’operazione, effettuata il 13 febbraio, è durata in tutto otto ore. Tepco ha utilizzato un robot segmentato lungo 15 metri, sviluppato da Toshiba, giungendo in contatto con le barre di combustibile fuso per la prima volta dal disastro. L’utility ha verificato così le condizioni delle barre di combustibile, che precedentemente costituivano un’incognita. All’operazione hanno assistito anche giornalisti giapponesi, hanno ottenuto l’accesso a Fukushima e alle sale di controllo dei reattori n.3 e 4 della centrale Fukushima Daiichi. (segue) (Git)