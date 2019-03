Myanmar: civili Rakhine accusano militari di fuoco indiscriminato su insediamenti abitati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già lo scorso fine settimana, oltre 400 persone erano dovute fuggire dalle loro abitazioni a Mrak-U, teatro nel fine settimana di aspri combattimenti tra l’Esercito regolare di Myanmar e l’Esercito della salvezza Arakan (Aa). I combattimenti e gli scontri a fuoco nei dintorni di Mrak-U hanno causato in tutto oltre 3mila sfollati a partire dal mese scorso, stando a gruppi locali che gestiscono una dozzina di campi provvisori. Testimoni citati da “Radio Free Asia” accusano i militari di intimidire i locali, effettuare arresti arbitrari. Il Dipartimento per la gestione dei disastri di Rakhine ha riferito di aver fornito aiuti alimentari e capi di vestiario agli follati interni, mentre i leader delle autorità locali sostengono che dalle autorità non sia giunta alcuna forma di assistenza. “Solo i locali stanno aiutando queste persone, dal governo non hanno ricevuto quasi nulla”, ha dichiarato Maung Thar Khun, che gestisce uno dei campi profughi temporanei presso il monastero di Shitthaung, dove hanno trovato rifugio circa 250 persone. (segue) (Inn)