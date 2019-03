Myanmar: civili Rakhine accusano militari di fuoco indiscriminato su insediamenti abitati (5)

- Proprio ieri una corte di Myanmar ha condannato Aye Maung, sindaco della cittadina di Ann ed ex leader del Partito nazionale Arakan (Anp), a 20 anni di reclusione per tradimento, Il pronunciamento rischia di esacerbare ulteriormente gli scontri armati in atto a Rakhine e in altri Stati birmani vicini tra l’Esercito regolare e le milizie etniche separatiste. La sentenza di condanna è stata accolta con rabbia da centinaia di manifestanti riunitisi all’estero della corte di Sittwe, capitale di Rakhine dove si è tenuto il processo. L’Anp è un partito etnico buddhista noto per la sua ostilità aperta nei confronti della minoranza musulmana di Rakhine. Maung era stato arrestato a seguito di un discorso incendiario tenuto nel 2018, che aveva contribuito a reinnescare le violenze tra i militanti indipendentisti e lo Stato birmano. (segue) (Inn)