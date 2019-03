Spazio: la sonda giapponese Hayabusa2 trova acqua sull’asteroide Ryugu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sonda spaziale giapponese Hayabusa2, impegnata in prospezioni sulla superficie dell’asteroide Ryugu, vi ha trovato dell’acqua. La scoperta, annunciata da un gruppo di ricercatori dell’Università di Aizu e dall’Agenzia per l’esplorazione aerospaziale giapponese (Jaxa), segna un importante passo avanti nella missione della sonda, il cui obiettivo finale è di riportare sulla Terra i campioni raccolti presso l’asteroide. Un resoconto pubblicato sulla versione online della pubblicazione “Science” spiega che lo spettrometro della sonda ha rilevato la presenza diffusa di “minerali contenenti idrossili ovunque sulla superfici” del satellite. Ryugu è classificato come satellite di tipo C, contenente sostanze organiche e acqua che potrebbero fornire informazioni in merito alla formazione del sistema solare. (segue) (Git)